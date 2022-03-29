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Dünya Bloomberg'den Rusya ve Beyaz Rusya kararı
Dünya

Bloomberg'den Rusya ve Beyaz Rusya kararı

Dünyanın önde gelen finans, ekonomi verisi ve haber platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerinin askıya alma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 22:13:00 -
Bloomberg'den Rusya ve Beyaz Rusya kararı

New York merkezli şirketten yapılan açıklamada, şirketin her iki ülkedeki tüm faaliyetleri durdurduğu, özel ücretli kullanıcıların finans veri terminallerine ve işlem platformlarına artık erişemeyeceği bildirildi.

Açıklamada, bir dizi Rus menkul kıymetinin alım satım işlemlerinin de uluslararası yaptırımlar uyarınca devre dışı bırakıldığı kaydedilirken, finans ekonomi haber, veri ve analizlerinin yayımlandığı internet sitesi Bloomberg.com’un hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, şirketin yardım organizasyonu olan "Bloomberg Philanthropies" yoluyla bölgede ve başka yerlerdeki Ukraynalılara ve mültecilere destek, malzeme ve yemek sağlamak için insani yardım kuruluşları Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Dünya Merkez Mutfağı'na 40 milyon hibe sağlayacağı belirtildi.

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