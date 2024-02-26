Bloomberg HT'de bilirkişi tarafından yapılan Türkiye büyüme anketi açıklandı! İlgili sonuçları belli oldu!

Bloomberg HT’nin hazırladığı büyüme anketine 19 kurum katıldı. 19 kurumun medyan tahmini Türkiye ekonomisinin 2023 yılının 4. çeyreğinde yıllık yüzde 3,5 büyüyeceği yönünde.

En düşük tahmini veren kurum dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 2,1; en yüksek tahmini veren kurum yüzde 4,7 büyüme bekliyor.

Dördüncü çeyrekte dönemsel büyüme beklentisi ise 11 kurumun katılımıyla medyanda yüzde 0,2 seviyesinde oluştu. Maksimum beklenti yüzde 1,3 büyüme olurken, çeyreklik bazda en düşük tahmin yüzde 0,4 daralmaya işaret etti.

2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentisi ise 17 kurumun katılımıyla yüzde 4,3 seviyesinde oluştu. Maksimum beklenti yüzde 4,7; minimum beklenti yüzde 3,9 oldu.

2024 medyan büyüme beklentisi yüzde 3,4

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Ayrıca katılımcılara 2024’ün tamamına ilişkin büyüme tahminleri de soruldu. Buna göre 2024’e dair büyüme tahminini ileten 17 ekonomistin yıl genelinde medyan büyüme tahmini yüzde 3,4 oldu. En yüksek tahmin yüzde 4,5 olurken en düşük beklenti yüzde 2 seviyesinde kaydedildi.

Türkiye ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyümüş, hane halkı tüketimi büyümeye 7,7 puanla en yüksek katkıyı vermişti.

Büyüme verisi Perşembe günü açıklanacak.