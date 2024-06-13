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Dünya Blinken'dan Gazze açıklaması! Tek yolu gösterdi
Dünya

Blinken'dan Gazze açıklaması! Tek yolu gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-06-13 02:01:00 -
Blinken'dan Gazze açıklaması! Tek yolu gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağının tek çözüm yolu olduğunu belirtti.

Katar'ın Al Jazeera kanalına konuşan Blinken, Başkan Biden'in önerisinin Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ile Filistin yönetimi ve İsrail dahil tüm bölge ülkelerinden destek aldığını ancak Hamas'ın, yanıtını vermekte geciktiğini ve yanıtın diğer tarafların ifade ettiği onayla uyumlu olmadığını kaydetti.

Blinken, Hamas'ın teklifin "daha önce kabul ettiği" bazı hükümlerini, "bazılarının uygulanabilir, bazılarının ise geçerli olmadığını" göz önünde bulundurarak değiştirmeye çalıştığını iddia etti.

Önerinin ayrıntılarına girmekten kaçınan Blinken, önerinin uygulanmaması için "hiçbir neden görmediğini" vurgulayarak, "Biden'in önerisi Gazze'de ateşkese ulaşmanın en hızlı ve etkili yolu." diye konuştu.

Blinken, teklifin en önemli maddelerinin Gazze'de derhal ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim alanlarından çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımın artırılması olduğunu söyledi.

Blinken, Washington, Katar ve Mısır'ın mevcut öneriye verdiği desteğin "her iki tarafa da güven verecek en iyi garantiyi temsil ettiğini" belirterek, öneriye verilen geniş desteğin "tüm dünyanın savaşı sona erdirme kararlılığını yansıttığını" sözlerine ekledi.
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Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas yönetimi, Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirmişti.

Hamas, ateşkes planına dair yanıtında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, "savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım gösterdiğini" belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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