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Blaundus Antik Kentinde arkeolojik kazılar devam ediyor

Tarihi milattan önce 3.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:43
Blaundus Antik Kentinde arkeolojik kazılar devam ediyor

Tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan ve Makedonya kralı Büyük İskender tarafından kurulduğu bilinen, Uşak’ın Ulubey ilçesindeki Blaundus Antik Kentinde arkeolojik kazılar devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 2019 yılı kazı çalışmaları başlayan antik kent içinde yer alan kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının ortaya çıkartılması hedefleniyor.


Bu yıl planlanan ve eylül ayı sonuna doğru ara verilecek olan kazılarda gelinen aşamayı yerinde görmek üzere çalışmaların sürdürüldüğü alanda incelemelerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can’dan kazıdaki son durum hakkında bilgi aldı. Blaundus Antik Kenti’nde yapılan çalışmaların önemine değinen Vali Kocabıyık, bu kazı ile yeraltında saklı olan büyük bir kültür hazinesinin gün yüzüne çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.



“Kazılar sırasında önemli aşamalar kat edildi”


Vali Funda Kocabıyık incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kazıları yakından takip ettiğini kaydederek, “Sezonun başında alana gelerek ilk kazmayı vurmuştuk. Burada her an bölgenin kültürü ve medeniyetine ışık tutacak yeni bir ize rastlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kazının yapıldığı Ulubey ilçemizdeki Blaundus önemli antik kentlerimizden birisi ve Büyük İskender zamanında kurulmuş askeri kentlerdendir. Yaz ayları boyunca devam eden kazılar sırasında önemli aşamalar kat edildiğini gözlemledim. Önemli kral mezarlarının da yer aldığı bu antik kentteki kazı çalışmalar tamamlandığında bu güzel antik kentin tekrar ayağa kalktığını hep birlikte göreceğiz" dedi.


Vali Funda Kocabıyık’a incelemeleri sırasında, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Kd. Albay Murat Kılıç, Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, İl Kültür ve Turizm Müdür Şerif Söyler eşlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:43
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