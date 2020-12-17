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Spor BJK-Kabataş Vakfından, merhum doktor Çevli'nin çocuğuna eğitim bursu
Spor

BJK-Kabataş Vakfından, merhum doktor Çevli'nin çocuğuna eğitim bursu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:00:18 -
BJK-Kabataş Vakfından, merhum doktor Çevli'nin çocuğuna eğitim bursu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemesinde hayatını kaybeden doktor Salih Cenap Çevli'nin çocuğu Yiğit Çevli'nin BJK-Kabataş Vakfı Okullarında burslu olarak öğrenim göreceğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada bursun, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Vefa Bursu kapsamında verildiği kaydedildi.

Merhum Çevli'nin ailesi kulüp binasında başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelirken, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Çebi, "Yiğit bundan sonra bize emanet." ifadesini kullandı.

Çocuğunun vakıf okullarında okuyacak olmasından mutluluk duyduğunu aktaran merhumun eşi Pınar Çevli, "Yedi ay sonra ilk kez kendimi bir aile ortamında hissettim. Beşiktaş ve BJK-Kabataş Vakfı camialarına teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cansızoğlu da "Sağlık emekçilerinin verdiği mücadeleye değerlerimiz gereği destek olma sorumluluğu hissediyoruz. Sağlık emekçilerine bir nebze de olsa destek olabiliyorsak ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.


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