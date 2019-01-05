Bizzat Sisi açıkladı: İsrail ile operasyon yaptık!

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yaparak binlerce kişiyi katleden, ardından cumhurbaşkanlığı koltuğuna kendisi yerleşen diktatör Abdulfettah es-Sisi, katıldığı bir televizyon programında, terör devleti İsrail ile ortak operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Sisi, Amerikan kanalı CBS’de konuk olduğu "60 Dakika" isimli programda, Sina Yarımadası kuzeyinde İsrail ile birlikte ortak operasyon yürüttüklerini söyledi.

"İsrail ile güçlü iş birliği içindeyiz"

Mepa News'in haberine göre Sisi, İsrail ile geniş işbirliği içinde olduklarını ve Sina Yarımadası’nda Mısır ordu güçleriyle İsrail’in birlikte "savaştığını" ifade etti.

Mısır ordu güçleri bölgede DAEŞ'e karşı operasyonlar düzenliyordu.

Öte yandan Sisi'nin, katıldığı programın Mısır'da yayınlanmasını yasakladığı ifade edildi. Sisi, programda sarf ettiği ifadeler nedeniyle söz konusu programın Mısır kamuoyu tarafından izlenilmesini istemedi. İsrail hakkında önce atıp tutan Sisi, sonra çark etti, "geniş iş birliği içinde olduğu" ülke hakkındaki sözlerinin yayınlanmasını istemedi.

Darbeci Sisi'den tarihi İsrail çarkı! Hem söyledi hem yemedi