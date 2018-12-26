'Bizler de birer Mehmediz' ÖSO’nun bordo berelileri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Münbiç’e operasyon başlattığında bölgeye ilk giren birlik ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni olacak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında büyük başarıları imza atan grubun komutanı Seyf Ebubekir, cephe hattındaki gelişmeleri anlattı. Operasyonda ilk darbeyi kendilerinin vuracaklarını belirten Ebubekir, “Münbiç’i yoğun ateş altına alacağız. Teröristlerin bölgeden kaçış yapabileceği noktaları da belirledik” dedi. ÖSO’ya bağlı 6 bin 500 askerin komutasının kendisinde olduğunu söyleyen Ebubekir, “Gerektiğinde tüm birlikleri Münbiç’e kaydıracağız. İlk aşamada 1200 bordo bereli askerle oraya sızacağız. Münbiç’e açılan cephe hatlarından aynı anda giriş yaparak teröristleri bozguna uğratacağız. Tek derdimiz teröristlerin işgalindeki Münbiç’e girmek ve Türkiye ile ÖSO bayrağını dalgalandırmak” diye konuştu.

‘Kürt şahinler’

PKK’ya yönelik operasyonun ‘Kürtlere yapılmış gibi’ bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Ebubekir, “Bu çok hatalı bir düşünce. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorumumuz yok. Emrim altında 500 Kürt kardeşimden oluşan ‘Kürt Şahinler’ grubu bulunuyor. Eğer Kürtlere yönelik bir operasyon olsaydı böyle bir birlik de kurmazdık. Münbiç bizim toprağımız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz. PKK’nın kökünü kurutacağız. Teröristlerin geriye dönmemesi için de gerekli önlemleri alacağız. Bu saatten sonra Münbiç’te terör örgütü paçavrası değil Türkiye ve ÖSO bayrakları dalgalanacak” açıklaması yaptı.

Onları Türkiye eğitti

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib intikallerinde Mehmetçiğin yanında olduklarını söyleyen Ebubekir şunları söyledi: “Askerlerimizin tamamı deneyim sahibi. Araziyi iyi biliyoruz. Özellikle Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra bordo bereli askerlerimiz yoğun bir çalışma içerisine girdi. Askerlerin bir kısmını Türkiye eğitti. Mehmetçik bizim kardeşimizdir. Biz de birer Mehmetçiğiz ve vatanımız için mücadele veriyoruz. Sadece Münbiç değil Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonda da askerlerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emrindedir.”