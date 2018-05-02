Bizim Toptan online satışı ikiye katladı

PROSAF sayesinde Bizim Toptan müşterileri, ihtiyacı olan kuru gıdadan temizlik ürünlerine, atıştırmalıktan soğuk-sıcak içeceklere kadar tüm ürünleri, tek bir tedarikçiden, “online sipariş”, “esnek ödeme seçenekleri”, “yerinde teslim”, “kolay iade ve değişim” gibi avantajlarla sağlıyor.



Bizim Toptan Özel Satış Kanalları Direktörü Veysel Hasanhocaoğlu, “Son bir yılda Türkiye’nin 12 farklı ilinde yaptığımız operasyonu 21 şehre çıkarttık. 100 kişilik satış ekibi ve 50’den fazla dağıtım aracıyla hizmet veren operasyonumuz 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki tüm stratejik lokasyonlarda hizmet verecek” dedi.