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Gündem Bizim solakların acı kaybı! Ambargocu şirket buhar oldu
Gündem

Bizim solakların acı kaybı! Ambargocu şirket buhar oldu

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan operasyonlar nedeniyle Türk SİHA'larında kullanılan ürünlerin satışını durdurup ambargo uygulayan Kanadalı savunma şirketi "Telemus Systems" milyonlarca dolar zarara uğrayarak battı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kanada'nın Türkiye'ye ambargo uygulamasını ballandıra ballandıra anlatan solak sitelerin ne diyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 18:38:00 -
Bizim solakların acı kaybı! Ambargocu şirket buhar oldu

 yeniakit.com.tr 

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" sırasında Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanadalı savunma şirketi "Telemus Systems" iflas etti.

Türkiye tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA'lar İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sırasında adeta destan yazdı. Türk SİHA'larını etkin bir biçimde kullanan kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermeni güçlerini cephede darmadağın etti.

Yaşanan bu gelişme sonrası Kanada hükümeti, Türk SİHA'ları için ürün tedarikinde bulunan "L3 Wescam" ve "Telemus Systems" gibi şirketlerin Türkiye'ye savunma ürünleri ihraç etmesini engelledi.

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Telemus Systems iflas bayrağını çekti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kanadalı şirketin tek müşterisi konumunda bulunuyordu.

Türk SİHA'ları için "elektro optik kamera" ve "motor" tedarikinde bulunan Kanadalı firmaların ambargo sürecinde ciddi ekonomik zarara uğramasına karşın Türkiye bu süreçten kazançlı çıktı.

Bakalım ne diyecekler!

ASELSAN tarafından geliştirilen Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi CATS ve TEI tarafından geliştirilen yerli motor PD-170'ler Türk SİHA'larında başarıyla kullanıldı.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanadalı savunma şirketinin iflas etmesi solak haber sitelerinin geçmişte yaptığı haberleri yeniden akıllara getirdi.

Kanada'nın Türkiye'ye ambargo uygulamasını ballandıra ballandıra anlatıp zevkten adeta dört köşe olan Cumhuriyet, Halk TV, Birgün'ün başını çektiği CHP yandaşı solak sitelerin Kanadalı şirketin batmasına ne diyeceği merak konusu oldu.

 

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