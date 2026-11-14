Bizim meselemiz ayrışmak değil birlikte büyümek

İbrahim Karaman-

VEZDEF Genel Başkan Vekili ​

Ancak bir ilçenin gelişmesi için başka bir ilçenin önünün kapanması ya da mevcut idari yapının mutlaka değişmesi gerektiği düşüncesine katılmıyoruz. Mesele, ilçeleri birbirine rakip hâle getirmek değil, her birinin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkararak bölgesel kalkınmayı birlikte sağlamaktır.

Bu noktada Vezirköprü’nün il olması meselesini de yalnızca bir idari sınır değişikliği olarak değerlendirmemek gerekir. Vezirköprü’nün il statüsü kazanması, Samsun’un küçülmesi veya hemşehrilerimizin birbirinden ayrılması anlamına gelmez. Samsun’un tarihî, kültürel ve sosyal bütünlüğü idari sınırlarla ölçülemez. Samsunluluk bilinci, ortak geçmişimiz ve kardeşlik bağlarımız her türlü idari düzenlemenin üzerindedir.

BAFRA OVASI BETONLAŞMAMALI, TÜRKİYE’NİN GIDA GÜVENLİĞİ KORUNMALIDIR!

Bafra’nın sahip olduğu en büyük zenginliklerin başında, Türkiye’nin en verimli tarım alanları arasında yer alan Bafra Ovası gelmektedir. Bu ova yalnızca Bafra’nın veya Samsun’un değil, bütün Türkiye’nin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği açısından stratejik bir değere sahiptir.

Bafra’nın gelişmesini elbette destekliyoruz. Ancak gelişme adına verimli tarım arazilerinin plansız şekilde imara açılması, iskâna ve betonlaşmaya kurban edilmesi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Çünkü kaybedilen tarım arazileri yalnızca bir ilçenin değil, ülkemizin gelecekteki üretim kapasitesinin de kaybıdır.

Bafra Ovası gibi stratejik tarım alanlarının yerleşim ve yapılaşma baskısıyla daralması, tarımsal üretimin azalmasına, bölgenin üretim gücünün zayıflamasına ve Türkiye’nin gıda ihtiyacını karşılamak için başka üretim bölgelerine daha fazla bağımlı hâle gelmesine neden olabilir. Böyle bir gelişme yalnızca Karadeniz Bölgesi’ni değil, ülkemizin tarımsal arz güvenliğini, üretim maliyetlerini ve gıda fiyatlarını da etkileyebilir.

Bugün korunması gereken Bafra Ovası, yarın ülkemizin gıda güvencesi açısından çok daha büyük bir önem taşıyacaktır. Tarım arazilerinin betonlaşması kalkınma değildir. Gerçek kalkınma; verimli toprakları koruyarak üretimi artırmak, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek ve gelecek nesillere üretim yapabilecekleri topraklar bırakmaktır.

Bizim yaklaşımımız nettir: Bafra’nın gelişmesine karşı değiliz, Bafra Ovası’nın korunmasından yanayız. Bafra’nın tarımsal gücü korunmalı, üretici desteklenmeli, sanayi yatırımları tarımın geleceğini tehdit etmeyecek şekilde planlanmalıdır.

VEZİRKÖPRÜ’NÜN İL OLMASI YENİ BİR YATIRIM VE İSTİHDAM KAPISI AÇACAKTIR!

Vezirköprü’nün il olması, yalnızca ilçemizin değil, Samsun’un güneyinin ve çevre illerle bağlantılı geniş bir coğrafyanın kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Yeni kamu kurumlarının kurulması, kamu yatırımlarının artması, eğitim ve sağlık altyapısının güçlenmesi, ulaşım ağlarının geliştirilmesi ve yeni hizmet alanlarının oluşması bölgeye önemli bir ekonomik hareketlilik kazandıracaktır.

İl statüsüyle birlikte ortaya çıkacak yeni yatırım imkânları; ticaretin canlanmasına, sanayi yatırımlarının teşvik edilmesine, yerel işletmelerin büyümesine ve gençlerimiz için yeni istihdam alanlarının açılmasına zemin hazırlayacaktır. Böylece yalnızca Vezirköprü değil, çevresindeki ilçeler ve komşu yerleşim merkezleri de bu gelişimden faydalanacaktır.

Vezirköprü’nün il olması, Samsun’un mevcut ekonomik gücünden bir şey eksiltmek yerine bölgenin toplam ekonomik kapasitesini büyütecek yeni bir merkez oluşturabilir. Kalkınma, bir yerin kazanması için başka bir yerin kaybetmesini gerektirmez. Aksine, yeni yatırım merkezlerinin oluşması bütün bölgenin ekonomik gücünü artırır.

KALKINMA YARIŞ DEĞİL, ORTAK KAZANIMDIR!

Bafra’nın tarımsal üretimdeki gücü, Çarşamba’nın ekonomik potansiyeli, Vezirköprü’nün tarihî, kültürel ve coğrafi zenginliği birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan değerlerdir. Her ilçenin kendi potansiyeline göre gelişmesi, Samsun’un tamamına güç katacaktır.

Bafra’nın verimli tarım arazilerinin korunması, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve gıda üretimindeki stratejik konumunun güçlendirilmesi ne kadar önemliyse Vezirköprü’nün de hak ettiği yatırımlara kavuşması, kamu hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve ekonomik potansiyelini ortaya çıkarması o kadar önemlidir.

Bir tarafta Türkiye’nin gıda güvenliği açısından korunması gereken verimli tarım alanları, diğer tarafta yıllardır yatırımlara, istihdama ve kamu hizmetlerine erişimde daha fazla imkâna ihtiyaç duyan Vezirköprü gibi gelişime açık bölgeler bulunmaktadır. Bu iki konuyu birbirine karşıt görmek yerine, doğru planlama ve dengeli yatırımlarla birlikte değerlendirmek gerekir.

Vezirköprü’nün il olmasıyla birlikte bölgedeki yatırım ve istihdam imkânlarının artması, genç nüfusun kendi memleketinde geleceğini kurabilmesi ve göçün azaltılması mümkün olacaktır. Bu kazanımların Samsun’a, hatta bütün Karadeniz Bölgesi’ne olumlu yansımaları olacaktır.

BİZİM MESELEMİZ AYRIŞMAK DEĞİL, BİRLİKTE BÜYÜMEKTİR!

Unutulmamalıdır ki Vezirköprü’nün il olması talebi, Bafra’nın veya başka bir ilçenin gelişmesine karşı bir talep değildir. Hiçbir ilçemizin kazanımı diğerinin kaybı olarak görülmemelidir. Bizim arzumuz; Samsun’un bütün ilçelerinin geliştiği, yatırımların daha dengeli dağıtıldığı, tarım arazilerinin korunduğu, üretimin ve istihdamın arttığı güçlü bir bölge oluşturmaktır.

Bafra Ovası’nı korumak Türkiye’nin geleceğine sahip çıkmaktır. Vezirköprü’nün il olması ise bölgenin yeni yatırım ve kalkınma imkânlarına kavuşmasıdır. Bu iki hedef birbirinin karşıtı değil, aksine birbirini tamamlayan bölgesel kalkınma anlayışının parçalarıdır.

Vezirköprü’nün il olması Samsun’u parçalamaz; doğru planlama ve yatırımlarla Samsun’un etki alanını, Karadeniz’in ekonomik gücünü ve bölgenin kalkınma imkânlarını genişletir.

Çünkü mesele yalnızca bir ilçenin il olması değil, yıllardır yatırım ve hizmet bekleyen bir coğrafyanın önünün açılmasıdır. Aynı zamanda sahip olduğumuz doğal kaynakları, verimli toprakları ve üretim gücünü gelecek nesillere aktarabilmektir. Bafra’nın ovası korunsun, Vezirköprü’nün önü açılsın, Samsun’un bütün ilçeleri gelişsin! Vezirköprü kazansın, Bafra kazansın, Samsun kazansın, Karadeniz kazansın, Türkiye kazansın. Bizim mücadelemiz ayrışmak için değil, hep birlikte büyümek içindir!