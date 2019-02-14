0553 313 94 23

"Bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari fazla verecekti"

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe:- "Üç yıldır 17 milyar dolarda takılan ihracatımızı 2018’de yüzde 3,6 artışla 17,6 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemize 15,7 milyar dolar net döviz kazandırdık. 2018'de Türkiye’nin cari açığı 27,6 milyar dolar. Yani bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari açık değil cari fazla verecekti"- "Yeni açıklanan büyüme verilerine bakıldığında da sektör olarak farkımız ortaya çıkıyor. 2018’de sanayi üretimi yüzde 1,8, imalat sanayi yüzde 1,5 büyürken hazır giyim ve konfeksiyon sanayi olarak yüzde 4,7’lik bir büyümeyi yakalamış bulunuyoruz. Bu büyümenin ülkemizin en sıkıntılı konularından işsizliğin frenlenmesinde de önemli katkısı oluyor"

14 Şubat 2019 Perşembe 15:32
"Bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari fazla verecekti"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Üç yıldır 17 milyar dolarda takılan ihracatımızı 2018’de yüzde 3,6 artışla 17,6 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemize 15,7 milyar dolar net döviz kazandırdık. 2018'de Türkiye’nin cari açığı 27,6 milyar dolar. Yani bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari açık değil cari fazla verecekti." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, katma değerli üretimde, istihdamda ve ihracatta Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinin başında gelen hazır giyim ve konfeksiyon, rekorlarına rekor eklemeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, sektörlerinin Türkiye için stratejik önemde olduğunu belirterek, 2018’de bütün sıkıntılara rağmen sektörün başarılı bir performans sergilediğini bildirdi.

Gültepe, şunları kaydetti:

“Üç yıldır 17 milyar dolarda takılan ihracatımızı 2018’de yüzde 3,6 artışla 17,6 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemize 15,7 milyar dolar net döviz kazandırdık. 2018'de Türkiye’nin cari açığı 27,6 milyar dolar. Yani bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari açık değil cari fazla verecekti.

Yeni açıklanan büyüme verilerine bakıldığında da sektör olarak farkımız ortaya çıkıyor. 2018’de sanayi üretimi yüzde 1,8, imalat sanayi yüzde 1,5 büyürken hazır giyim ve konfeksiyon sanayi olarak yüzde 4,7’lik bir büyümeyi yakalamış bulunuyoruz. Bu büyümenin ülkemizin en sıkıntılı konularından işsizliğin frenlenmesinde de önemli katkısı oluyor. Ekim 2018’de 515 bin 600 çalışanla sektör olarak istihdam rekoruna ulaşmıştık. Kasım ayında 520 binin üzerine çıkarak rekorumuzu tazeledik. Yani işsizliğin arttığı süreçte bir ayda yaklaşık 5 bin kişiye daha istihdam imkânı yarattık.”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta büyük potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Gültepe, bu potansiyeli harekete geçirmek için kamu otoritesinden pozitif ayrımcılık beklediklerini belirtti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:32
  1. İHKİB
  2. Mustafa Gültepe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhur İttifakının adayı Çerçi destek turunda
    1. Cumhur İttifakının adayı Çerçi destek..
    2. Vali Meral: “Bağımlılıkla mücadele..
    3. Başkan Togar: "Vatandaşlarımızın her..
    4. LPG’li araç sahipleri dikkat
    5. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’deki..
    6. "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi
    7. Osmaneli dünyada tanınan kent oluyor
    8. CHP ve HDP Şanlıurfa belediye başkan..
    9. CHP’li Seçer hal esnafıyla bir araya..
    10. Güreşçiler mudanya yolunda
    11. Ataş, Tomarza’da konuştu: “4 yılın..
    12. Beyoğlu'nda 42 toplanma alanı
    13. ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan liman..
    14. n11.com’dan seçili TV’lerde 9 taksit..
    15. THY'den "İstanbul Havalimanı" açıklaması
    16. Almanya'dan Türkiye itirafı! '2024..
    17. Kaşıkçı cinayetini nişanlısı anlatıyor
    18. "Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum"
    19. GRAFİKLİ - İran'ı sarsan saldırı terör..
    20. İşte Türk hekimlerin farkı
    21. "Bizim gibi iki sektör daha olsaydı..
    22. Trump'ın damadından küstah sözler!..
    23. Özgecan Aslan'ın mezarına "Sevgililer..
    24. Ordu Üniversitesi Camii yakında..
    25. Putin'den İran'a Suriye "teşekkürü"
    26. 2019 bahar trendleri n11.com’da
    27. Çin'in en şişmanı 7 ayda 142 kilo verdi
    28. CHP ve HDP'den ortak aday! Resmen..
    29. Reyhanlı saldırısının planlayıcısı..
    30. "İzmirli vatanına kurşun sıkanla..
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı