'Bizi bekliyor' dedi! Altın ile ilgili flaş iddia

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler altın yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarının ne yönde seyredeceği merak ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.



gazetevatan.com'un haberine göre; İslam Memiş, altın ve gümüşün bir miktar değer kazandığını, destek seviyelerinin altına kaymaka istemediğini, yükseliş isteğini koruduğunun görüldüğünü ifade etti.

"Hızlı yükselişler bizi bekliyor" iddiası

Memiş, altın fiyatları ile ilgili şu iddialarda bulundu:

"Altının ons fiyatı 1791-1834 dolar aralığında ama yükselişlerin daha hızlı devam edeceğini öngördüğümden dolayı 1800 dolarların altına eğer sarkmalar gerçekleşirse şimdilik böyle bir emare yok. 1808 dolar güçlü bir destek seviyesi. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa tekrar 1790 seviyesini konuşabiliriz ancak altın fiyatlarında hızlı yükselişler bizi bekliyor. Özellikle ağustos ayında 1860-1880 dolar yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişlerin 1960 dolar seviyesine kadar hızlıca yükseleceğini de görebiliriz. O yüzden altın satmak isteyen çıkmak isteyen yatırımcısını da rehavete kapılmadan sabırla beklemesini ifade edebilirim."

"FED sözlü açıklamalarla piyasalara müdahale etti"

İslam Memiş, iddialarını şöyle sürdürdü:



"Altının gram fiyatı dediğim gibi 490-507 aralığına sıkıştı. 500 altına her sarkmalar gram altın-TL tarafında alım fırsatları sunmaya devam ediyor. Haziran ayında 538 liraya kadar yükseldiğini gördük. Haziran ayı tahminimiz 540-560 aralığıydı. FED hemen devreye girdi, sözlü müdahaleyle piyasaya baskı oluşturdu. O yüzden 538 seviyelerinden geri çekildi. FED artık daha ayağı yere basan açıklamalar yapıyor. Enflasyonun biraz daha ciddiyetinde. O yüzden popülist açıklamalarla piyasaları baskılayamayacak."



Memiş, "Enflasyonun olduğu her yerde değerli metaller kral olmaya devam edecek. O yüzden gram altın-TL fiyatı tekrar 540 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Özellikle yıl sonuna kadar da bu yükselişlerin her defasında sık sık beyan ettiğim gibi 580-600 seviyesine kadar bir yükseliş beklemek gerektiğini tekrar ifade etmek isterim." iddialarında bulundu.