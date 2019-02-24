Bize hidayet ve istikamet ihsan eyle!
Ya Rabbi, bize hidayet ve istikamet ihsan eyle.24 Şubat 2019 Pazar 13:19
Ya Rabbi!
Ana babamıza, evlatlarımıza, akraba ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler, güzel huy, akl-ı selim, sıhhat, afiyet, hidayet ve istikamet ihsan eyle!
Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle!
Bizi şeytanın, nefsin ve düşmanların şerrinden muhafaza eyle!
İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır! Yapmaya çalıştığımız ibadetlerimizi kabul eyle!
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