Bize düşen görev Ayasofya’yı gelecek nesillere taşıyabilmektir!

YENİ AKİT ANKARA

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 1 yıl geçti.

Namaz kılınması çok değerli

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Çağ kapatıp, yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethi ve Ayasofya’yı cami haline getirerek namaz kılması çok değerlidir. Fetihten itibaren beşyüz yıla yakın cami olarak hizmet veren Ayasofya, daha sonra müze olarak hizmet vermiş ve 10 Temmuz 2020 tarihi itibariyle de tekrar cami olarak tahsisi yapılmıştı” şeklinde konuştu.

İnşallah ebediyyen cami olarak hizmet verecektir!

Ünal, “Ayasofya Camii 24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Bugün itibariyle de bir yıldır beş vakit ibadet edilmekte ve gece gündüz yerli ve yabancı insanların ziyaretine de açık haldedir. İstanbul Fethinin nişanesi olan Ayasofya, inşallah ebediyyen cami olarak hizmet verecektir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizlere düşen görev de Ayasofya başta olmak üzere, tarihimize sahip çıkmak, onları korumak ve bize emanet edildiği şekliyle kullanmak ve gelecek nesillere taşıyabilmektir” dedi.