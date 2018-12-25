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Bizde olsa kıyameti koparırlardı! Trump şimdi de...

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yumuşak başlı” diyerek aday gösterdiği Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı düşündüğü konuşuluyor. Trump’ın Fed Başkanı Powell’i görevden alma girişimi “bağımsızlık” konusunu da gündeme getirdi.

25 Aralık 2018 Salı 06:33
Bizde olsa kıyameti koparırlardı! Trump şimdi de...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma konusunu özel görüşmelerinde gündeme getirdiği konuşuluyor. Faizlerin artırılıp artırılmayacağı konusundaki tartışmalarda Fed Başkanı ile ters düşen Trump, geçen hafta yapılan 25 baz puanlık faiz artışı kararının alındığı toplantı öncesinde Fed Başkanı’na alenen baskı yapmayı sürdürüyor.

Fed’in faiz artışı yapmaması için bütün dünyanın gözü önünde yaptığı baskıdan sonuç alamayan Trump’ın Fed Başkanı Powell’i görevden alma girişimi “bağımsızlık” konusunu gündeme getirdi. Türkiye’de Merkez Bankası Başkanı’na yönelik eleştiriler büyük tartışmalarla gündemde tutulurken, Trump’ın yaptığı açık baskı ve tehditten sonra görevden alıp almama tartışması Fed’in bağımsızlığını gölge düşürdüğü halde bu konunun pek tartışılmaması dikkat çekiyor. Türkiye’de Merkez Bankası, faizleri bir kalemde 625 baz puan arttırdığı halde, görevden alma konusu hiç gündeme gelmedi.

Fed başkanını görevden almaya kalkışmanın, şimdiye kadar hiç atılmamış bir adım olacağı ve Fed'in bağımsızlığına bir saldırı olarak görüleceği belirtiliyor. Fed, bağımsızlığı sayesinde siyasetten uzak kalabiliyor. Böyle bir girişimin, yasal olarak da sağlam nedenlere dayanamayacağı, ayrıca tüm dünyadaki finansal piyasalara ağır darbe vuracağı belirtiliyor. Fed yasası, ABD başkanının bir Fed yönetim kurulu üyesini "nedeni olmak kaydıyla" görevden uzaklaştırma yetkisi veriyor. Ancak, Fed’in tarihinde başkanı görevden alma şimdiye kadar hiç olmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i yaklaşık üç aydır her fırsatta eleştiriyor. Trump Ekim’in başındaki bir televizyon mülakatında Fed’in faiz artırımından şikayet ederek, "Fed benim için en büyük tehdit” demişti. Bankanın bağımsız olmasından dolayı para politikasını Fed Başkanı Jerome Powell ile görüşmediğini belirten Trump, “Fed faizleri çok hızlı artıyor. Bağımsız olduğu için onunla (Fed Başkanı Powell) konuşmuyoruz ama yaptıklarından memnun değilim, çünkü çok hızlı” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 06:58
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