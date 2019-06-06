Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı

Çalışma zorunluluğu kadınlar için modern toplumun zorunlu bir parçası haline getirilmeye çalışılırken, Türkiye'de iş yerinde giymeye özendirilen topuklu ayakkabı için Japonya'da kadınlar isyan edip akım başlattı.

20 bine yakın imza toplandı

Hollywood'daki taciz skandallarının sembolü olan MeToo (Ben de) akımına benzer şekilde, Japon kadınlar da oyuncu Yumi Ishikawa öncülüğünde 'ayakkabı ızdırabı' anlamına gelen 'KuToo' kampanyası başlattı.

Ishikawa'nın internet üzerinden başlattığı işyerinde topuklu ayakkabı giyme zorunluluğuna karşı kampanyaya 20 bine yakın imza atıldı. Dilekçe, hafta başında Çalışma Bakanlığı'na sunuldu. Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, dün parlamento komitesi oturumunda görüşülen konuya ilişkin topuklu ayakkabıyı savununca tepkileri de üzerine çekti. Bakan, "İşyerlerindeki bazı pozisyonlarda, alışılmış sosyal beklentiler gereği topuklu ayakkabıya ihtiyaç duyulabilir" dedi. Çalışanların sağlığının korunması gerektiğini belirten Bakan Nemoto, işlerin çok çeşitli olduğunu söyledi.