‘Biz terörü bitirmek için, onlar terörü çoğaltmak için yürüyor’

Hasan Eğrigöz Ankara

Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan, önceki gün katıldığı AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresinde 527 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, HDP’nin kaçırdığı evlatlarını isteyen ailelerin başlattığı evlat nöbetine devam eden Diyarbakır annelerin edestek için 2 bin kişiyle Ağrı’dan Diyarbakır’a yürüyeceklerini söyledi. Sayan, yürüyüşün detaylarını ise Akit’e anlattı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarına ve alınan sıkı önlemlere rağmen terörün gün gelip yeniden canlanabileceğine dikkati çeken Sayan “Terörü Kürtler bitirir. Çünkü 40 yıldır bu terör örgütü özellikle Kürtleri yok etmek için, geri bırakmak için dış güçlerin taşeronluğunu yaptı. Terörden en büyük zararı Kürtler gördü. Kürtlerin gördüğü zararla ülkenin zararını hesapladığımızda, teröre harcanan parayla her bir Kürdün evinin önüne bir fabrika kurulabilirdi. Demek ki terörün derdi tamamen ülkemizi geri bırakmak ve Kürtleri yok etmektir. Buna başkaldıracak olan da Kürtler olmalı. Bu da Diyarbakır annelerinin yüreğiyle mümkündür. Biz havaların biraz ısınmasıyla birlikte Ağrı’dan başlayarak her evde bir yürek olacak, her evde bir ateş yakarak Diyarbakır’a kadar yürüyeceğiz. Biz kendimiz bu işi çözeceğiz. 2 bin tane genç kardeşimizle Diyarbakır annelerinin dizinin dibine oturmaya gideceğiz. Bizim yürüyüşümüzün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünden farkı da burada ortaya çıkıyor. Kendisi teröristlerle birlikte terörü çoğaltmak için yürümüye devam ederken biz terörü bitirmek için yola çıkacağız” dedi.

2 bin kişi başlayıp 500 bin kişi tamamlayacağız

Sayan, şöyle devam etti: “Bunlar gençleri kandırarak teröre bulaştırdı ve annelerin yüreğini yaktı. Anneler de yaptıkları eylemle terör örgütünü ve Kandil’i sarstı. Evlatlarına seslendiler ve bu ses karşılık buldu, dağa kaçırılan gençler gelmeye başladı. Gelmelerin dışında katılmamaya da başladılar. Bunu unutturmak isteyen, yok etmek isteyen, bunlara sahip çıkmak istemeyen dış güçlerin taşeronlarına karşı biz de bir şeyler yapmalıyız. Biz 2 bin kişiyle Ağrı’dan yürüyeceğiz ama belki Diyarbakır’a 500 bin kişi ile varacağız. Ben istiyorum ki Türkiye’nin her yerinden Diyarbakır’a bir yürüyüş olsun. Hep birlikte terörü istemediğimizi göstermeliyiz. Bunun da çıkış yeri bizim Ağrı olursa çok anlamlı olur. Çünkü terörü Kürtler yener, yenecektir de. Kılıçdaroğlu, 500 km dış güçler için yürüyebiliyorsa herhalde bizim insanlarımız da Diyarbakır anneleri için yürümeyi göze alırlar.”