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Siyaset "Biz özel uçakla uçmuyoruz" demişti... Meral Akşener'in yalanı ortaya çıktı
Siyaset

"Biz özel uçakla uçmuyoruz" demişti... Meral Akşener'in yalanı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Biz özel uçakla uçmuyoruz" yalanı elinde patladı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel jetle gittiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 17:49:00 -
"Biz özel uçakla uçmuyoruz" demişti... Meral Akşener'in yalanı ortaya çıktı

Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söylemleriyle hem kendisi hem de partisi çelişmeye devam ediyor.

Akşener, slogan haline getirdiği "Millet aç aç" sözünü de dilinden düşürmezken "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" demişti.

Kendi il gezilerinde özel jet kullanan Akşener'den sonra, partisindeki vekiller de özel jetten inmez oldu. Son olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da özel jetle yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

Maça özel jetle gittiler

Koray Aydın ve danışmanı, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel jetle gitti. Aydın'ın danışmanının çektiği fotoğraflar sosyal medyada yansıdı.

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Yorumlar

Eren

Marul özel jetle uçmaz. UÇURULUR. VEKİLLER AÇ AÇ.
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