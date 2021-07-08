"Biz özel uçak kullanmayız" diyen Akşener'i rezil eden gerçek! Sadece 1 ayda...

Uluslararası görüşmelerde özel uçak kullanılmasını eleştiren Millet İttifakı liderlerinin sık sık özel jetlerle yurt içi gezileri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. "Biz özel uçak kullanmayız" açıklamasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ayda 16 kez özel uçak kullandığı, "Tasarruf nasıl yapılır bunların hepsini biliyorum. Uçakların hepsini satacağım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise geçen ay 2 kez özel uçakla seyahat yaptığı öğrenildi.

Akşener, Ankara'dan İstanbul'a, Bodrum'dan Trabzon'a kadar yaptığı tüm seyahatlerde özel uçak tercih etti. Akşener'in bir ayda yaptığı uçuş lokasyonları şöyle:

5 TEMMUZ: Ankara-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Malatya, Malatya-Ankara

24 HAZİRAN: Ankara-Trabzon, Trabzon-Ankara

28 HAZİRAN: Ankara-Bodrum, Bodrum-Dalaman, Dalaman-Ankara

17 HAZİRAN: Ankara-Iğdır, Iğdır-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara

31 MAYIS: Ankara-Hatay, Hatay- Ankara

20 MAYIS: Ankara-Trabzon, Trabzon-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara

Kılıçdaroğlu da özel uçakta

Kılıçdaroğlu ise geçen ay Kıbrıs'a gitmek için özel uçak kullandı. 10 Haziran'da Ankara'dan Kıbrıs'a uçan CHP lideri, aynı gün Ankara'ya rotasını geri çevirdi.

Kılıçdaroğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, "Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını" ifadelerini kullanmıştı.

Ucuz edebiyat

Akşener, 17 Ocak 2018 tarihinde ise Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız. Finlandiya devlet başkanı THY'nin uçağıyla geldi, incileri mi döküldü? Bakanı, başbakanı kim varsa tarifeli seferlerle uçacak. VIP uçacaksa cebinden ödesin" demişti.

Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya özel uçak kullanımını eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı: Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra 'meral abla ile uçakta gitmiştik' Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim.

Kaynak: Sabah