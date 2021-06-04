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Gündem Biz neredeyiz HDP'li vekil nerede? Bakın HDP'li vekil 'Sapık sevici' dememize değil de neye takılmış!
Gündem

Biz neredeyiz HDP'li vekil nerede? Bakın HDP'li vekil 'Sapık sevici' dememize değil de neye takılmış!

PKK sevici HDP'nin İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Boğaziçili sapıkların eşcinselliği temsil eden paçavraları ile düzenlediği eyleme destek vermişti. 'Sapık sevici' Ersoy, Yeni Akit'i bakın ne için eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 23:25:00 -
Biz neredeyiz HDP'li vekil nerede? Bakın HDP'li vekil 'Sapık sevici' dememize değil de neye takılmış!

 Yeniakit.com.tr 

PKK sevici HDP'nin İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Boğaziçi provokatörlerinin dün Çağlayan Adliyesi'nde düzenlediği eyleme katıldı. Taşkınlık çıkartan öğrencilerin, eşcinselliği temsil eden paçavraları taşıdıkları için gözaltına alındıkları yalanını öne atan HDP'li Ersoy, sapıklara şu ifadelerle destek verdi: "Gökkuşağı bayrağı açtığı için gözaltına alınan Boğaziçi öğrencilerinin ve o gün gözaltına alınmayıp daha sonra davaya dahil edilenlerin duruşması var bugün. Öğrencilerle beraber bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasında bile gökkuşağı bayrağına özellikle bir tahammülsüzlük söz konusu. 'Kesin talimat var' diyerek bayrakların açılmasına engel olmaya çalıştılar."

Sapık seviciye değil de memlekete takılmış!

Eşcinselliği temsil eden paçavralar ve bu minvalde verilen mesajlarla bir sapkınlık eylemine dönüşen etkinlik, yeniakit.com.tr'de de yer buldu. Haberin girişindeki spot cümlesinde editöryel bir hata sonucu, sapık sevici Oya Ersoy için Diyarbakır Milletvekili ifadesi kullanıldı. Kendisine sapık sevici denilmesine takılmayan HDP'li Ersoy, "Görüyorum ki, TBMM'nin sitesine girmeye bile tenezzül etmemişsiniz. Zira baksaydınız İstanbul Milletvekili olduğumu görebilirdiniz." diyerek Yeni Akit'e tepki gösterdi.

Mesele Rektör değil sapıklık! Eşcinsel sevici HDP de destek verdi
Mesele Rektör değil sapıklık! Eşcinsel sevici HDP de destek verdi

Gündem

Mesele Rektör değil sapıklık! Eşcinsel sevici HDP de destek verdi

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Yorumlar

Bir

Alıp, atsınlar,onu oradan, Bu Nasıl bir şey, NİYE MECLİSTE, duruyorlar.terorsevici felan değil doğrudan Teröristler, fotoğrafları ortada, MİLLETİN Çocukları ni kaçırdıkları ortada.
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