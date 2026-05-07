CHP’li belediyelerin soyup soğana çevirdiği ülkemizden acı manzara! Bırakın Mustafa Kemal masalarını havuzu suyla doldurun
CHP’li yöneticilerin soyup soğana çevirdiği için kaynak sıkıntısı çeken Marmaris Belediyesi yüzme havuzunu kapatınca sporcular kuru havuzda yüzer gibi yaparak çalıştı.
İnanılmaz skandala ilişkin görüntülere sosyal medya hesabında yer veren Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin, “CHP’li Marmaris Belediyesi’nin yaptığı skandal gerçekten kabul edilemez! ‘Bakım maliyeti yüksek’ bahanesine sığınarak ilçedeki tek yüzme havuzunu kapatmışlar. Ortaya çıkan görüntüler ise tam anlamıyla utanç verici! Sporcular, yaklaşan yarışlar öncesi içinde su bile olmayan havuzda antrenman yapmaya çalışıyor.
“VALLAHİ DÜNYAYA REZİL OLDUK BİLLAHİ REZİL OLDUK!”
Evet yanlış duymadınız; suyu olmayan havuzda! Vallahi dünyaya rezil olduk billahi rezil olduk.. Gençlerin spor yapacağı alanları kapatıp sonra da ‘Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ masalları anlatıyorlar! Gençlerin emeğine ve geleceğine bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur!” ifadeleriyle tepki gösterdi.