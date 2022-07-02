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Dünya Biz laikliği bunlardan mı almıştık? İyi ki ‘bu ifade özgürlüğü’ Türkiye’de yok!
Dünya

Biz laikliği bunlardan mı almıştık? İyi ki ‘bu ifade özgürlüğü’ Türkiye’de yok!

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen'i protesto eden bir kadın yerlerde sürüklenerek alandan uzaklaştırıldı. Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını savunanların bu görüntüye sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı!..

Yeniakit Publisher
2022-07-02 15:20:00 -

Fransa'da Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, Fransa'nın başkenti Paris'te dış politika konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında bir aktivist, elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Le Pen'in kalple çevrili fotoğrafını göstererek, Le Pen'i protesto etti. Eylemci, kadın güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Bir süre önce yaşanan olay büyük tepkiye neden olurken, Fransa'da ifade özgürlüğünün geldiği nokta tartışmalara neden oldu. Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını ileri süren muhaliflerin, laiklik ilkesini taklit edecek kadar fazla sevdikleri Fransa'da yaşananlara gözlerini yumması ise dikkatlerden kaçmadı!..

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