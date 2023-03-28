Kadın hakları denildiğinde mangalda kül bırakmadıkları halde CHP, HDP ve İyi Parti’de yaşanan taciz, tecavüz ve istismar vakaları hakkında tek kelam etmeyen, PKK’nın dağa kaçırdığı küçük yaştaki kız çocuklarını görmezden gelen zillet bileşenleri ile fonlu medyasının, seçim ayarlı kirli senaryosuna tepkiler sürüyor. İstanbul Sözleşmesi’nin iç hukuka uyarlanması amacıyla çıkarılan ve ailenin dağılmasına, eşcinselliğin yayılmasına sebep olan 6284 sayılı kanun ile ilgili Yeniden Refah Partisi’nin tavrını bahane ederek, AK Parti hükümetinin “Kadınların haklarını pazarlık konusu yaptığı” algısını oluşturmaya çalışan ve “Erdoğan’ın gidişi kadın eliyle olacak” manşetleriyle rant devşirmeye çalışan zillet bileşenlerine bir tepki de cesur annelerden geldi. Aile bütünlüğüne aykırı maddelerin ayıklanması için Refah ile uzlaşmaya varan Erdoğan liderliğindeki iktidarı ‘kadın düşmanı’ olarak lanse etmeye kalkışan şer ittifakının aymaz tavrını Akit’e değerlendiren Diyarbakır Anneleri, “Küçük kız çocuklarını dağa kaldırarak her türlü istismara maruz bırakanlarla ittifak kuranlar bir gün bile bize sahip çıkmadılar. Biz kadın değil miyiz?” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Annelerin yanında olmadınız

Evlat nöbetinin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, şu değerlendirmede bulundu: “Altılı masanın ortakları, Kandil’le, terörle ve PKK’yla birlikte hareket ettiklerini apaçık ortaya serdiler. Onların zaten kadına karşı saygıları ve değeri olsaydı, 4 yılı aşkın süredir Diyarbakır HDP İl binası önünde feryat figan eden kadınlarımız var. Dağda tecavüze, şiddete maruz kalan kızlarımız var. Onların feryatlarını duyarlardı. Peki bunlar kadın değil mi? Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ve AK Parti hükümeti ilk günden itibaren bize destek verip yanımızda dururdu, anneleri yalnız bırakmadı, acılı ailelere sımsıkı sarıldı. Ama CHP ve ittifak ortakları hep üç maymunu oynadı. Bunlar emin olun, 14 Mayıs’ta kendi ayıplarıyla kalacaklar. Kadınlarımız gereken cevabı bunlara çok güzel bir şekilde verecek. Biz CHP, İyi Parti ve yanındakilerin kadınlara ve nöbetteki annelere yönelik bu güne kadar hiçbir desteğini görmedik. Hani hep ‘kadın özgürdür, kadın haklıdır, kadın liderdir’ diyorlar ya. Madem öyle, ben de kadınım, ben de anneyim, hakkımı istediğimde siz neden yanımızda olmadınız?” ifadelerini kullandı. Malum zihniyetin ikiyüzlü tavrına dikkat çeken anne Biçer, şöyle devam etti: “Madem kadına saygıları var, hakkımı istediğimde beni tehdit eden, küfürler savuran, hakaretler eden, evimi kundaklayan HDP’ye neden tepki göstermiyorlar. Daha ne olmasını bekliyorlar. Buradan bir kere daha kadınlar üzerinden algı yürüten 6’lı masayı ve medyasını kınıyorum. Devletim ne kadar vermişse, en doğrusunu yapacaktır diye düşünüyorum.”

Saygı olsa feryadımızı duyarlardı

Kızı Aysun’a kavuşmak için eylem yapan anne Aydan Arslan de, şunları dile getirdi: “Dört yıldır evladımıza kavuşmak için HDP’nin önünde nöbet tutuyoruz. Sözde kadın haklarına saygılı olduklarını söyleyen muhalefet partileri maalesef bizi ziyaret etmediler. Bize hiç destek vermediler. Ne bizi gördüler ne de feryadımız duydular. Biz sanki Türkiye vatandaşı değilmişiz gibi davrandılar. Evlatlarımızı dağa kaçıran HDP’ye ve PKK’ya hiç tepki göstermediler. Evlatlarına kavuşmayı bekleyen anneler kadın değil mi? Diğer taraftan, ‘kadın düşmanı’ gibi gösterilmeye çalışılan ve kadın haklarını pazarlık konusu yaptığı iftirası atılan AK Parti hükümeti sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Fakat ne CHP ne de HDP feryadımızı duymadı. Biz zaten sürekli ‘Ha HDP ha CHP’ diyoruz. Maalesef HDP ile işbirliği yaptıkları için böyle davranıyorlar. Benim kızım dağa kaçırılmış, oralı olmuyorlar. Buna rağmen kalkıp “Jin, jiyan, azadî” (Kadın, yaşam, özgürlük) diyerek, kadın haklarına saygılıymış gibi davranıyorlar. Bu anneler, babalar kaybettikleri evlatlarını PKK’nın pençesinden kurtarmak için o kadar mücadele ediyorlar. Eğer kadın haklarına gerçekten saygıları olsaydı önce bizim ziyaretimize gelerek, destek olurlardı. Fakat kadınlara saygıları yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Olsaydı, bizim yanımızda dururlardı. Olsaydı, ‘niçin HDP’nin kapısında bekliyorsunuz’ diye bize sorarlardı. Sırf HDP’nin oyunu almak için bizi görmezden geliyorlar.”