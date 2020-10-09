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Gündem 'Biz herkesin sağlık hakkını koruyoruz'
Gündem

'Biz herkesin sağlık hakkını koruyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özel Hastaneler Platformunca her yıl yapılan ve bu yıl pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen Sağlık Zirvesine katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:35:00 -
'Biz herkesin sağlık hakkını koruyoruz'

Telekonferans yöntemiyle katıldığı zirvenin açılışını yapan Koca zirvenin ana temasının "sürdürülebilir sağlık" olmasının önemine işaret ederek şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik deyince genellikle finansal bir kaygı akla gelmekte. Bu eksik bir bakış açısıdır. Pandemi, tüm dünyaya bunu ziyadesiyle gösterdi. Bu yolda ihtiyaç duyduğumuz ana unsurlar, yetişmiş insan gücü, güçlü sağlık altyapısı, istikrarlı ve kapsayıcı bir sağlık sistemi, iş birliği, siyasi kararlılık ve liderlik, hepsinden önemlisi de fedakarlık ve adanmışlık. Bunlar olmadan topyekun bir mücadeleden, sürdürülebilir bir sağlıktan bahsetmemiz mümkün değil. Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan sağlık ordumuza minnettarlığımızı buradan tekrar ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun; kamu özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızın içinde olduğu kadar, temaslıları takip adına ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadır."

Sağlık sisteminde rol alan düzenleyici, hizmet sunucu, tedarikçi, ödeyici kurumlar arasında görev tanımları itibarıyla önceliklerin farklı olduğunu, bunun bazen ihtilaf gibi algılandığına dikkati çeken Koca, her kurumun kendi bakış açısı ve görev kapsamında sorumluluğunun bilincinde olarak üzerine düşen görevi en iyi şekliyle yerine getirdiğini aktardı. Koca,"Bazı istisnai ve geçici tutarsızlıklar hükümet yapımız sayesinde kısa sürede çözülmektedir, asıl önemli olan da budur" dedi.

Bu süreçte herkes elini taşın altına koydu

Tüm paydaşlar olarak daha sağlıklı bir toplum olabilmenin mücadelesini verdiklerini dile getiren Koca, "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmak" dedi. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Kovid-19 hastalarını kabul ettiğini, kendi personeli için de risk teşkil eden bu hastalara kapılarını açmaktan imtina etmediğini vurgulayan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu: "Özetle herkes elini taşın altına koymuştur. Doğru olan da budur.” Koca, her krizin içinde fırsatlar barındırdığını belirterek pandeminin de bu ortak çalışma kültürünün gelişmesi adına hem devlet hem özel sektör tarafına bir fırsat sunduğunu söyledi.
Türkiye'nin tüm dünyaya tıbbi malzeme desteği sağladığını, kendi tedavi algoritmasını geliştirerek dünyaya örnek olduğunu bildiren Koca, "İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz pandemi mücadelesinde motor güçlerimizden olmuştur. Pek çok gelişmiş gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur" dedi.

Pandemi döneminde Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın da SGK'nın yanında yer aldığına dikkati çeken Koca, “Sağlık Zirvesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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