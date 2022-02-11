Biz fedakârlık, İmamoğlu şov yaptı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Adalar’daki TÜGVA binasını yağmalayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Süleymaniye’deki İlim Yayma Vakfı’na ait yurt inşaatındaki mühür şovu elinde patladı. İBB’ye bağlı zabıtalarca vakfa ait yurt inşaatının yasa dışı şekilde mühürlenmesinin ardından açıklama yapan İlim Yayma Vakfı Genel Sekreter Nurettin Alan, “Vakfımız, söz konusu inşaatla ilgili gerekli fedakarlığı yapacağını açıklamışken ve zaten inşaatı durdurmuşken; İBB’nin yetki gaspıyla hukuka aykırı olarak inşaatımızı mühürlemesini politik bir eylem olarak görüyor ve bu konuda Vakfımızın hukuk nezdinde haklarını kullanacağını beyan ediyoruz” dedi.

Yatay mimari yaptık

Vakfın Süleymaniye’deki yurt inşaatının, yapı kullanım izin belgeli, eski binaya ve çevresindeki binalara göre daha yatay, kademelendirilmiş, hukuki ve teknik prosedürlere uygun ve ilgili kurullarca onaylı olduğunu belirten Alan, şunları dile getirdi: “Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmek misyonuyla yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren vakfımız, Süleymaniye’de iki hayırsever tarafından yurt yapılması koşuluyla bağışlanan ve çok eski bir yapı olması hasebiyle risk teşkil eden iş hanını yıkarak Nisan 2020’de bağış amacına uygun bir şekilde yurt inşaatına başlamıştır. Süleymaniye’nin ruhuna uygun yurt projesiyle gençlerimizin barınma ihtiyacına destek olmayı amaçlamıştır.”

Süleymaniye'nin ruhu

Söz konusu inşaatı durdurdukları halde İBB tarafından hukuk dışı bir şekilde mühürlendiğini vurgulayan Alan, “Tüm paydaşların iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda sorunun Süleymaniye’nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.