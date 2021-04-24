Biz değil, ABD'li subay söylüyor: Biden eli kanlı sabıkalı bir katil!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanmasına tepki yağarken, bir ABD'li subayın Biden'a gösterdiği tepki akıllara geldi. Joe Biden seçim kampanyası yürütürken, bir toplantıda, emekli bir ABD'li subay ona yaklaşarak, "Binlerce kardeşimizi ve sayısız Iraklı sivil vatandaşı öldüren bir savaşı mümkün kılan birisine neden oy vereyim?" dedi.

'Ölenlerin kanları elinize bulaştı'

"Bu savaşa siz yol açtınız ve bu savaşı başlatan, savaşa neden olan kişiye madayla verdiniz." diyen ABD'li subay, "Onların kanları sizin elinize de bulaştı." ifadesini kullanmıştı. Gerçekler bir ABD'li subay tarafından yüzüne vurulan Biden ise, "Benim de oğlum Irak'taydı. 1 yıl Irak'ta kaldı. Bu önemli değil mi?" diye karşılık verdi. Biden, daha sonra ABD'li askerin yanından uzaklaştı. Asker ve beraberindeki arkadaşları da "Onların kanları elinize bulaştı. Kanları elinize bulaştı." diye bağırarak tepki gösterdi.