Biz de Bu Temel'de bir CHP'lilik var diyorduk ama... Şimdi çıktı gerçek!

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Mustafa Yılmaz "Son Tanık" adlı kitabında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hayatını anlattı. Kitabın yayınlanmasından sonra Sözcü gazetesine konuşan Karamollaoğlu, dayısı Şebip Karamollaoğlu'nun 1975 seçimlerinde CHP'den Bursa Senatörü olarak TBMM'ye girdiğini söyledi.

CHP'liliğinin sebebi ortaya çıktı!

CHP ile ittifak eden Karamollaoğlu, dayısı ile bir dönem TBMM'de birlikte görev yaptıklarını belirterek, "Dayım Şebip Karamollaoğlu 1975 seçimlerinde CHP'den Bursa Senatörü olarak Meclis'e girdi. Ben de 1977 seçimlerinde MSP'den milletvekili oldum, aynı dönemde TBMM'de birlikte görev yaptık." dedi.

"Komisyonlarda bazen karşı karşıya geldik." ifadesini de kullanan Karamollaoğlu, "Ama aramız iyiydi, görüşlerimiz, düşüncelerimiz, yaşam tarzlarımız, ülke meselelerine bakışımız farklıydı, ama birbirimize sevgi ve saygımızı hep koruduk." şeklinde konuştu.

Sülün Osman lakaplı dolandırıcı Osman Ziya Sülün'ü de CHP'li dayısının yakaladığını anlatan Karamollaoğlu, şunları söyledi

Dayım Şebip Karamollaoğlu Emniyet müdürüydü. Sülün Osman o dönem İstanbul'un en ünlü dolandırıcılarından, vatandaşa İstanbul'daki Galata Kulesini, Taksim Meydanını falan satıyor. İstanbul'da sıkışınca Bursa'ya kaçıyor. Sülün Osmanı, Bursa Altıparmak'ta bir işkembecide çorba içerken dayım yakaladı.