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Gündem Biz daha önce Kemalistlere söylemiştik: Sıra Mustafa Kemal'e gelince uyandılar!
Gündem

Biz daha önce Kemalistlere söylemiştik: Sıra Mustafa Kemal'e gelince uyandılar!

Veba Geceleri adlı romanında Mustafa Kemal ile dalga geçtiği ortaya çıkan Orhan Pamuk, Kemalistlerin sert tepkisi ile karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:00:00 - 2021-04-12 21:05:49
Biz daha önce Kemalistlere söylemiştik: Sıra Mustafa Kemal'e gelince uyandılar!

 Yeniakit.com.tr 

Kemalistler, Türklerin Ermeni soykırımı yaptığını kabul edip Nobel ödülü kazanan Orhan Pamuk'un gerçek kimliğinin farkına, kutsallarına saldırıldığı an vardı. Veba Geceleri adlı romanında Mustafa Kemal ile açıkça dalga geçen Orhan Pamuk'a tepki yağdı.

'Atatürkle alay etmesi utanç verici'

'Atatürkle alay etmesi Ermeni soykırımını kabul eden Pamuk'a bugüne kadar sessiz kalanlar, söz Mustafa Kemal'e gelince, eleştirmeye başladı. Oda Tv yazarı Sevda Kaynar ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan sonra bir gazeteci Cem Seymen de twitter hesabından Orhan Pamuk'a tepki gösterdi. Seymen, "Orhan Pamuk her zaman çok abartılmış bir yazar. Romancılığı, yazın estetiği, ifade gücü vasatın üzerinde olsa da sayamayacağım kadar çok yazardan “esinlenmesi” her zaman soru işareti. Batı’nın taleplerini yerine getirmese Nobel alamazdı. Atatürk’le alay etmesi utanç verici sondur." dedi.

'Ey Avrupa, anla artık beni: Ben sizdenim'

Oda Tv Yazarı Sevda Kaynar ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da şunları söylemişti:

Sevda Kaynar: "Eyy Avrupa anla artık anla beni. Ben sizdenim. Onlardan değilim. Atatürk benim için tek madalyalı Kolağası Kâmil. Uyduruk ada, uyduruk bayrak, uyduruk dil. Mingerce yani. Dil-i geçmiş zamanın dili. Türkiye gibi. Beş yılda beş kere daha hak ettim verdiğiniz Nobel’i."

'Ülkemize tuzak mı kuruyor?'

Ahmet Hakan: "Orhan Pamuk’un Atatürk’le uğraşmasının amacı ne acaba? Ne yapmak istiyor? Çarşıyı mı karıştırmak istiyor? Kitabına ilgiyi mi arttırmak istiyor? Bir tür tersten pi-ar mı yapmak istiyor? Yurtdışına bir mesaj mı vermek istiyor? Atatürk sevgisinin yükselişe geçtiği şu süreçte bir nefret objesi haline mi gelmek istiyor? İç pazardan tamamen çıkmak mı istiyor? İkinci bir Nobel mi almak istiyor? Yoksa, alacağı tepkileri öngörüp, Batı’ya 'Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke' mesajı vermek için tuzak mı kuruyor? 'Küçükken kargaları kovalardı' detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir? Genelde her şeyi çok hesaplı kitaplı olan Orhan Pamuk, neden Atatürk’e bulaşmayı tercih etti? Hangi hesap kitapla hareket etti?"

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