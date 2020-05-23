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“Biz 82 yıldır önce halk, sonra bankayız”

Türkiye’nin motoru konumundaki küçük esnaf ve sanayi erbabına finans desteği için 1938 yılında kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:36:00 -
“Biz 82 yıldır önce halk, sonra bankayız”

Sektörün içinde üçüncü  aktif büyüklüğe sahip Halkbank, yeni yaşına KOBİ Bankacılığı alanında yüzde 19,4 pazar payı ile girdi. Türkiye ekonomisinin sağlam bir mali altyapıya sahip olduğuna ve ekonomik istikrarın korunmasında kamu bankalarının etkin rol oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank bugün aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü sıradadır. Bugün geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor. Halkbank 82 yıldır önce halk, sonra bankadır” dedi.

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