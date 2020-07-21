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Eğitim

Biyomühendislik taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları

Biyomühendislik taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercihlerinin takvimi açıklandı. Ağustos ayında başlayacak tercihlerin öncesinde üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başlandı. İşte Biyomühendislik taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:02:00 -
Biyomühendislik taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacağını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Biyomühendislik taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları

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220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır.

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