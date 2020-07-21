Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite kontenjanlarına göre öğrenciler okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. İşte Biyomedikal Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2020.

Biyomedikal Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2020

YÖK ATLAS Biyomedikal Mühendisliği taban puanları için tıklayın

Biyomedikal Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacağını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.