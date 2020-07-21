Biyomedikal Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2020
Biyomedikal Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2020. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İşte Biyomedikal Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2020
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite kontenjanlarına göre öğrenciler okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. İşte Biyomedikal Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2020.
Biyomedikal Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2020
YÖK ATLAS Biyomedikal Mühendisliği taban puanları için tıklayın
Biyomedikal Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacağını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.