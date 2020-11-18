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Ekonomi Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan çiftçiye destek
Ekonomi

Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan çiftçiye destek

Örtü altı üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere dekara 520 lira, açık alanda ise dekara 130 lira destek sağlanacak - Tarım ve Orman Bakanlığı bu kapsamda son 9 yılda 62 bin 94 üreticiye 97,2 milyon lira destek ödemesi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:41:21 -
Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan çiftçiye destek

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı örtü altı üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere dekara toplamda 520 lira destek sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, örtü altında domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadeleye dekara 400 lira, biyoteknik mücadeleye 120 lira olmak üzere her ikisini de uygulayan üreticilere 520 lira destek ödemesi yapılacak.

Açık alanda ise turunçgil, domates, bağ, elma, kayısı, zeytin, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarinde dekara 130 lira destek ödenecek.

Desteklerden faydalanmak isteyen üreticiler başvurularını, açık alandaki turunçgil, domates, elma, bağ, zeytin, kayısı, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarin için 4 Aralık'a, örtü altı üretim için ise 31 Aralık'a kadar yapabilecekler.

- 9 yılda 97,2 milyon lira destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında son 9 yılda 62 bin 94 üreticiye 97 milyon 221 bin lira destek ödemesi yaptı.

Biyolojik ve biyoteknik mücadeleye ilişkin ürün bazında verilecek desteklerin detayları şöyle:


ÜrünBiyolojik mücadele desteği (TL/dekar)Biyoteknik mücadele desteği (TL/dekar)
Örtü altı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak)400120 (feromon ve tuzak )
60 (yalnızca feromon)
Turunçgil5080 (feromon ve tuzak)
30 (yalnızca feromon)
Domates (açıkta)-50 (feromon ve tuzak)
30 (yalnızca feromon)
Elma-50
Bağ-50
Zeytin-33
Kayısı-50
Nar5080
Ayva-50
Armut-50
Şeftali-80
Nektarin-80
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