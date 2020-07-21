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Eğitim

Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Üniversite adayları şimdiden ilgilendikleri bölümleri araştırıyorlar. İşte Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları

Yeniakit Publisher
2020-07-21 20:15:00 -
Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken Biyoloji Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor.

Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

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ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

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