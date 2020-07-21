Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Üniversite adayları şimdiden ilgilendikleri bölümleri araştırıyorlar. İşte Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken Biyoloji Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor.
Biyoloji Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
YÖK ATLAS tüm üniversitelerin Biyoloji Öğretmenliği taban puanları için tıklayın
2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.