Biyoloji Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması
Biyoloji Bölümü taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin Biyoloji Bölümü taban puanları ve kontenjanları. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken Biyoloji Bölüm taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İşte Biyoloji Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversitelerin başarı sıralamalarını, taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversite adıyı öğrenciler, YÖK'ün tercih robotu olan YÖK Atlas sistemi üzerinden geçen seneki üniversite puanlarına ulaşabiliyor.
Biyoloji Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması
YÖK ATLAS Biyoloji Bölümü taban puanları için tıklayın
Biyoloji (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
YKS tercihleri ne zaman?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."