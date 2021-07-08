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Gündem Biyogaz tesisinde göçük meydana geldi
Gündem

Biyogaz tesisinde göçük meydana geldi

Kırşehir'in Boztepe ilçesi yakınlarında Biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 02:38:00 -
Biyogaz tesisinde göçük meydana geldi

Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Harmanaltı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Biyogaz tesisi inşaatında çalışan işçiler beton dökümü esnasında meydana gelen kalıp çökmesi ile yaralandı.

Bölgede bulunan işçilerin de yardımları ile bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı İ.S.,(49) S.A., (52) H.A.(25) Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede AFAD ekipleri de olası olumsuzluklar için bekletildi.

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