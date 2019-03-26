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Bıyık: “Yomramız adaletle yönetilen ilçe olacak”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

26 Mart 2019 Salı 13:01
Bıyık: “Yomramız adaletle yönetilen ilçe olacak”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Yomra’da hemşehrileri ile tek tek görüşerek çalışmalarına devam eden Bıyık, yapacakları çalışmalarla Yomra’yı herkesin yaşamak isteyeceği örnek bir ilçe haline getireceklerini kaydetti. Bu kapsamda Trabzon’un ve Yomra’nın en köklü ailelerinden olan İskenderler’in kurmuş olduğu İskenderzadeler Derneği’ni ziyaret eden Bıyık, Dernek Başkanı Aydoğan İskender ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Yomra’nın geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu.


Yomra’nın değişimden yana kararını verdiğini, 31 Mart’ta bu kararı ilan edeceğini belirten Bıyık, “Asla bahanelere sığınmayacağım. Başarısızlığı diğer kurumlara ihale edip işin içinden sıyrılmak gayretinde olmayacağım. Her sorunu Büyükşehir Belediyesine yıkmakla belediyecilik yapılmaz. Arsin’e doğalgaz geldi ama Yomra’da doğalgaz yok. Yomralılar, Yomra’da yaşayanlar bunu hak etmiyor. Yomra’mızı en kısa sürede doğalgazla donatacağız. Altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayıp görsel olarak ilçemizi güzelleştirme çalışmalarına başlayacağız. Mevcut belediye yönetimi bugüne kadar Yomra’ya park bahçe, yeşil alan, otopark kazandırmak istese bunu yapardı. Kimse Yomra’nın derdi ile dertlenmedi. Benim tek derdim Yomra olacak” diye konuştu.


Yapacakları çalışmalarda herkesten yararlanacaklarını belirten Bıyık, “Bir belediye başkanı her şeyi kendi yapacağını zannederse yanılır. Yomra’mızdan yetişmiş onlarca akademisyen var. Hepsi Yomra’mıza hizmet etmek istiyor. Yomra’nın bu değerlerinden yararlanan olmadı. Yomralı akademisyenlerimizle bir kurul oluşturacağız. Neyi nasıl yapacağımızı, finansmanı nasıl temin edeceğimizi akademisyenlerimizle Yomra’nın kanaat önderleri ile kararlaştıracağız. Asla tek başıma karar almayacağım. Belediye meclisimizle, Yomra’nın kanaat önderleri ile siyasilerimiz ile akademisyenlerimiz ile ve en önemlisi halkımızla istişare ederek çalışacağız. Yomra’mızı sahilinden kırsalına ihya etmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.


“Ben siyaset yapmak için aday olmadım, Yomra’yı ihya etmek için göreve talibim” diyen Bıyık sözlerini şöyle tamamladı:


“Belediye başkan adayları genelde seçildikten sonra parti rozetini çıkartacaklarını ifade eder. Ben seçilmeden çıkardım. Yomra’mızdaki herkesin ve her kesimin adayı olarak göreve talibim. Görev sürem boyunca asla siyaset yapmayacağım, asla siyasi bir derdim olmayacak. Hiç kimse bana güvenip bir başkasına üstünlük kuramayacak. İnsanları asla bana oy veren/vermeyen diye ayırmayacağım. Gruplaşmalara müsaade etmeyeceğim. Herkese eşit olacağım. Adil olacağım. Ayıran değil birleştiren olacağım. Kavga çıkaran değil barıştıran olacağım. Uzaklaştıran değil uzlaştıran olacağım. Yomra’mızı hep birlikte ihya edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:01
  1. doğa

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