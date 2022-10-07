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Yerel Bitmedi İstanbullunun çilesi! Metrobüsler yine bildiğiniz gibi
Yerel

Bitmedi İstanbullunun çilesi! Metrobüsler yine bildiğiniz gibi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsler arıza yaparak yolda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 10:31:00 -
Bitmedi İstanbullunun çilesi! Metrobüsler yine bildiğiniz gibi

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de toplu taşımada yaşanan aksamalara gün geçtikçe bir yenisi ekleniyor.

Sabah saatlerinde işlerine yetişmeye çalışan İstanbullular kötü bir sürprizle karşılaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsler yolda kaldı. Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar Zincirlikuyu durağına kadar kilometrelerce insan kuyruğu oluşturdu.

Yolda kalan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Kaynak: Yeni Şafak

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Yorumlar

Numan

Fonda bozulmuş bir metrobüs, önünde yürümek zorunda kalan İstanbullu. Geride ise "Bu Zafer Hepimizin" yazısı. Tam bir ironi.

fetösavar

ekremi kutlamak gerek. istanbulu bildiğimiz istanbul hüviyetine büründürdü üç dört yılda... helal olsun valla.. neydi o yirmibeş yıl, heryerinde yol yapımı, geçit yapımı, ağaç dikimi, dikey bahçelerle donatmalar falan... kara kuru, insanların eziyetle ulaşımı sağladığı bir yerdir normalde...
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