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Aktüel Bitlis'te Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı
Aktüel

Bitlis'te Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca başlatılan operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor - Yurt içinde 13 Temmuz'dan bu yana yürütülen Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:40:08 -
Bitlis'te Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı

ANKARA (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin görev aldığı 44 tim görev alıyor.

Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yurt içinde yürütülen ve 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda ayrıca 38 iş birlikçi yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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