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Aktüel Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
Aktüel

Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:04:00 -
Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı düşünülen teröristleri etkisiz hale getirmek için Yıldırım-12 Beşkaynak Harekatı başlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Görevlisi ekiplerinden oluşan 44 ekip görev alıyor.

Terörü ortadan kaldırmak için yurt içinde gerçekleştirilen ve 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 38 işbirlikçi de yakalandı, 141 mağara, sığınak ve ambar tahrip edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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