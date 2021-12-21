Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Bitlis’te okul var mı?

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilçede Pazartesi ve Salı günü eğitim ve öğretime ara verilirken etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle Bitlisli öğrenciler ve veliler 22 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Bitlis Valiliği tarafından yeni bir açıklama geldi mi, yarın kar tatili var mı?

Bitlis'te yarın okullar tatil mi?

Bitlis Valiliği şu açıklamayı yaptı; "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" Bitlis’te yarın yani 22 Aralık Çarşamba günü okullar tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama bekleniyordu. Bitlis Valiliği yarın okullar tati mi? sorusuna 22 Aralık Çarşamba (yarın) okullar tatil denilerek cevap vermiş oldu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.