Bitlis'te yaklaşık 20 bisikletli Deliklitaş için pedalladı, dernekten restorasyon talebi

Bitlis'in tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması ve korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Vangölü Aktivistleri Derneği ile Tatvan Running Club'ın düzenlediği bisiklet etkinliğinde, yaklaşık 20 kişilik ekip Deliklitaş için pedal çevirdi. Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin ziyaret edildiği etkinlikte hem sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımına hem de bu değerlerin korunmasına dikkat çekildi.

Bisikletliler, geçmişten günümüze Bitlis'in hafızasında önemli bir yere sahip olan Deliklitaş'ta bir araya geldi. Geçmişte yolun kaya kütlesinin içerisinden geçtiği özgün görünümüyle Deliklitaş, bölgenin en dikkat çekici noktalarından biriydi. Etkinlikte alanın eski fotoğrafları ile bugünkü durumu değerlendirildi ve Deliklitaş'ın yeniden gündeme taşınması istendi.

Deliklitaş'ın tarihini Prof. Dr. Demirtaş yerinde anlattı

Etkinliğe katılan Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Deliklitaş ve çevresinin tarihi hakkında katılımcılara yerinde bilgiler verdi. Demirtaş'ın anlatımıyla katılımcılar bölgenin geçmişi, ulaşım açısından taşıdığı önem ve Deliklitaş'ın Bitlis'in toplumsal hafızasındaki yeri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Tarihin yalnızca yazılı kaynaklardan değil, şehirlerin yollarından, yapılarından ve insanların hafızasında yaşayan mekânlardan da okunabileceğine dikkat çekildi.

Özel'den restorasyon ve ihya projesi talebi

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, alanın Bitlis açısından önemli bir kent hafızası değeri olduğunu belirterek Deliklitaş'ın geçmişteki karakteristik görünümünü yeniden hatırlatacak bir restorasyon ve ihya çalışmasının değerlendirilmesini talep etti.

Özel, "Deliklitaş, yıllarca bu yolu kullanan insanların hafızasında yer etmiş, Bitlis ile özdeşleşmiş önemli bir değerdir. Bugün burada bulunmamızın amacı geçmişe özlem duymaktan öte kentimizin hafızasında yer edinmiş bir değeri yeniden gündeme taşımaktır. Yetkili kurumlarımızın, üniversitemizin ve konunun uzmanlarının katkısıyla mevcut yol güvenliği ve doğal yapı da dikkate alınarak Deliklitaş'ın eski görünümünü yansıtacak bir restorasyon ve ihya projesinin bilimsel olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yapılabilecek çalışmanın yalnızca görsel bir düzenleme olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Özel, Deliklitaş'ın çevresinin düzenlenmesinin, eski fotoğraflarının ve tarihinin anlatıldığı bir tanıtım alanının oluşturulmasının ve noktanın Bitlis'in kültür ve turizm rotalarından biri hâline getirilmesinin de değerlendirilebileceğini ifade etti.

Etkinlikte, Bitlis'in sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerin korunmasının yanı sıra bu değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının önemine de vurgu yapıldı. Program, Deliklitaş'ta çekilen toplu fotoğraflar ve yapılan açıklamaların ardından sona erdi.