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Aktüel

Bitlis'te uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:59:11 -
Bitlis'te uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 araçta uzun namlulu silahlar ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hizan ilçesine bağlı Sağınlı-Ballı köyü yolunda 3-5 Temmuz tarihlerinde yol kontrolü yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrollerde 3 araç ve araçlardaki 6 şüphelinin üst aramasında 5 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 17 şarjör, bir uzun namlulu silah ile 4 şarjörü, 1294 fişek, 25 tabanca fişeği, hücum yeleği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' ile '6136 sayılı kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

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