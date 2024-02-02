Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında yapılan aramada bir şahsın üzerinde ve valizinde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen valilik açıklamasında, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında 1 Şubat 2024 tarihinde yapılan istihbari çalışma neticesinde, Tatvan ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bir şahsın üzerinden ve eşyalarının arasından 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirilmiştir.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." denildi. (İLKHA)