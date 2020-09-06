  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te "uyuşturucu imal etmek" suçundan aranan kişi yakalandı
Aktüel

Bitlis'te "uyuşturucu imal etmek" suçundan aranan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 03:52:27 -
Bitlis'te "uyuşturucu imal etmek" suçundan aranan kişi yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "uyuşturucu imal etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, "uyuşturucu imal etmek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. isimli şüpheliyi yakaladı.

Adli işlemlerinin ardından İ.A, cezaevine teslim edilecek.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Yıldırım Operasyonları kapsamında 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi...
F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar
Dünya

F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar

Terör devleti İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F-35 alma konusunda ortağının engeline takıldı. ABD’den gelen açıklamaya g..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı