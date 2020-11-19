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Aktüel Bitlis'te toprağa gömülü uzun namlulu silahla mühimmat bulundu
Aktüel

Bitlis'te toprağa gömülü uzun namlulu silahla mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:01:41 -
Bitlis'te toprağa gömülü uzun namlulu silahla mühimmat bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Anadere köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün operasyon düzenlendi.

"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu 2020-81" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek, 24 büyük pil, 12 volt akü ile çeşitli malzemeler bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konuldu, diğerleri yerinde imha edildi.

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