Bitlis'te terör operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, ’PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve yardım/yataklık etmek’ suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik Bitlis merkezli, İstanbul, Manisa ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanmış, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.