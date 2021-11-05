  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bitlis'te terör operasyonu! 7 kişi tutuklandı
Yerel

Bitlis'te terör operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 20:34:00 -
Bitlis'te terör operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, ’PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve yardım/yataklık etmek’ suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik Bitlis merkezli, İstanbul, Manisa ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanmış, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
1361 metrede petrol bulundu! Bir ilin geleceği değişti
Ekonomi

1361 metrede petrol bulundu! Bir ilin geleceği değişti

17 Ocak 1946 yılında 1361 metrede petrol bulunan Batman'ın adeta kaderi değişti. Petrl kenti Batman, devlet destekli yatırımlarla gelişti...
Uzman isim altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruyu cevapladı
Ekonomi

Uzman isim altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruyu cevapladı

Altın yatırımcılarının gram altın mı? Ons altın mı alınmalı? sorusunu cevaplayan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan..
Milyonlar o saati bekliyor! Uzman isim açıkladı… Altın fiyatlarını takip edenler dikkat
Ekonomi

Milyonlar o saati bekliyor! Uzman isim açıkladı… Altın fiyatlarını takip edenler dikkat

Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ons altın fiyatlarını etkileyecek. Verinin sürpriz yapması halinde alt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay