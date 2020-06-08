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Aktüel

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 01:14:33 -
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan sınırları içerisinde bulunan; Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 07 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 23.50’den itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir” denildi.

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