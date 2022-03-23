Bitlis’te okullar tatil mi? Bitlik’te kar tatili var mı? 23 Mart okul tatil haberi

Türkiye’nin en çok kar yağan illerinden biri olan Bitlis’te bu kış mevsimi yağan kar miktarı 9 metreyi geçti. "Karın başkenti" unvanını tescilleyen Bitlis'te mart ayında bile yoğun kar yağışı devam ediyor. Meteorolojik verilere göre bu kış mevsiminde toplamda 9 metre 3 santimlik kar yağışı alan Bitlis'te son 24 saatte 28 santim kar yağışı gerçekleşti.

Arabaları kara gömülen vatandaşlar ise bin bir zorlukla kar altındaki araçlarını çıkarmaya çalışıyor. İlçede vatandaşlar için çileye dönüşen kar yağışı, çocuklar için ise eğlenceye dönüştü. Kar yağışının zaman zaman etkisini yitirmesini fırsat bilen çocuklar, Van Gölü sahilinde kar topu oynayarak eğlendiler.

Bitlis'te okullar tatil mi?

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.