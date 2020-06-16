Bitlis’te maske takma zorunluluğu

Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla kentte maske takma zorunluluğu getirilirken, Ahlat ilçesinde de vatandaşları bilgilendirmek amacıyla cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15 Haziran 2020 tarihinde toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, korona virüsle daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla il genelinde tüm vatandaşların 16 Haziran 2020 tarihi 24.00 saatinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Cami hoparlörlerinden minarelerinden uyarı anonslar yapılıyor”-

Karar sonrası Bitlis’in Ahlat ilçesindeki cami hoparlörlerinden de uyarı anonsları yapılarak, vatandaşlara maske takma zorunluluğunun getirildiği duyuruları yapıldı. Yapılan duyurularda, kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince de 392 TL idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan, ilçede duyurular sonrası maskesiz dolaşan vatandaşların maske temin ederek takmaya başladığı gözlendi. Maske zorunluluğu kararını destekleyen vatandaşlar, herkesin bu salgın sürecinin atlatılması için kurallara uymasını ve maskesiz sokağa çıkmaması gerektiğini ifade etti.