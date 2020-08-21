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Aktüel Bitlis'te köy muhtarı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Aktüel

Bitlis'te köy muhtarı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Valilik : - "Olayın ilk değerlendirmede terör bağlantılı olabileceği değerlendirilmiş olup, gerekli soruşturma ve operasyonlar derhal başlatılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:07:34 -
Bitlis'te köy muhtarı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçemize bağlı Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak, 20 Ağustos Perşembe (bugün) akşam saat 21.00 sularında köydeki evinin önünde kimliği belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayın ilk değerlendirmede terör bağlantılı olabileceği değerlendirilmiş olup, gerekli soruşturma ve operasyonlar derhal başlatılmıştır."

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